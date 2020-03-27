Как увеличить пространство квартиры: важные советы

Большое количество людей живут в маленьких квартирах, но лишь незначительная часть из них знает, как можно зрительно увеличить домашнее пространство, превратить его в уютное и светлое гнездышко.

Уберите ненужные вещи

Долой лишние вещи! Ненужный хлам загромождает пространство. Прячьте их в шкафы, закрытые полки, складывайте в боксы и убираем от глаз. Дизайнеры советуют оформлять однокомнатные квартиры в стиле минимализма, чтобы визуально увеличить пространство.

Выбирайте только светлые тона

Кремовые, белые, серые, светло-голубые оттенки расширяют пространство. Воспользуйтесь этим советом и смело отдавайте предпочтение светлым обоям, полам, мебели. Загрязнений не стоит бояться, современные материалы легко поддаются чистке.

Выбор мебели

Мебель должна быть многофункциональной, легкой и иметь малые габариты. Просторную кровать заменяйте на диван, громоздкий шкаф — на встроенный, стулья — на табуретки, массивный стол- на раскладной маленький столик. Последней новинкой стал удивительный трансформер, который легко преобразуется в кровать, диван, письменный стол с полкой, что значительно помогает увеличить пространство квартиры.

Используйте балкон с пользой

Обычно на балконе принято хранить большое количество ненужных вещей. Устраняем беспорядок и используем площадь помещения рационально. Если размеры балкона позволяют, его можно превратить в рабочий кабинет, зону отдыха, зимний сад, гардеробную. При желании можно проложить теплые полы, тогда вы не будете лишены возможности пользоваться еще одной комнатой в холодное время года.

Зеркала и стекло

Напомним об известном всем совете: зеркала на стене расширяют пространство. Не стоит бояться экспериментов – применяйте большие зеркала, глянцевую или зеркальную плитку, но и не стоит слишком увлекаться. Для зрительного увеличения маленькой комнаты, достаточно закрепить зеркало на одной из стен комнаты. Оно будет отражать обстановку комнаты, тем самым увеличивать ее вдвое. Мебель, изготовленная из стекла, создает ощущение воздушности, легкости.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как повысить уют и порядок на кухне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!