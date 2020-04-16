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Привычные вещи, которые явно лишние в спальной комнате

В спальной комнате нужно больше «воздуха»

сегодня, 14:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Привычные вещи, которые явно лишние в спальной комнате

Спальня должна быть уютным и спокойным местом, в котором вы восстанавливаете силы, расслабляетесь и храните вещи, милые вашему сердцу. Но у многих людей в спальной комнате есть лишние вещи интерьера, которые негативно влияют на настрой и мешают комфортному сну. Что же это?

Массивные шторы

Оставьте балдахины королевским особам, а сами избавьтесь от любых массивных штор в вашей спальне. Они мешают выработке мелатонина, а значит делают сон менее комфортным. На пике популярности сегодня шторы из льна, они натуральные, не вызывают аллергию и пропускают свет.

Искусственные материалы

Мода на экологичность добралась до вашей спальни. Отдайте предпочтение мрамору и дереву, озелените пространство при помощи цветов или растений. Природные мотивы способствуют гармонии и релаксу!

Яркие цвета

Согласно практике фэн-шуй, спальню желательно обустраивать с использованием спокойных и пастельных цветов. Приберегите красный, оранжевый или желтый для других комнат.

Светильники геометрических форм

Не следует окружать себя в спальне острыми геометрическими фигурами, лучше выбрать светильники мягких форм, например, абажуры из латуни, ротанга, с позолотой или этническим орнаментом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи лучше не размещать в спальне.


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Источник: https://kolobok.ua/semya/psikhologiya/1066538-privychnye-veschi-kotorye-yavno-lishnie-v-vashej-spalne
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