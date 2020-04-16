Привычные вещи, которые явно лишние в спальной комнате

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Спальня должна быть уютным и спокойным местом, в котором вы восстанавливаете силы, расслабляетесь и храните вещи, милые вашему сердцу. Но у многих людей в спальной комнате есть лишние вещи интерьера, которые негативно влияют на настрой и мешают комфортному сну. Что же это?
Массивные шторы
Оставьте балдахины королевским особам, а сами избавьтесь от любых массивных штор в вашей спальне. Они мешают выработке мелатонина, а значит делают сон менее комфортным. На пике популярности сегодня шторы из льна, они натуральные, не вызывают аллергию и пропускают свет.
Искусственные материалы
Мода на экологичность добралась до вашей спальни. Отдайте предпочтение мрамору и дереву, озелените пространство при помощи цветов или растений. Природные мотивы способствуют гармонии и релаксу!
Яркие цвета
Согласно практике фэн-шуй, спальню желательно обустраивать с использованием спокойных и пастельных цветов. Приберегите красный, оранжевый или желтый для других комнат.
Светильники геометрических форм
Не следует окружать себя в спальне острыми геометрическими фигурами, лучше выбрать светильники мягких форм, например, абажуры из латуни, ротанга, с позолотой или этническим орнаментом.
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