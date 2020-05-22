Пять реальных мест, попавших на логотипы известных брендов

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Любой бренд стремится создать себе позитивный имидж, а для этого ему необходимо придумать интересный логотип, который не только привлекает внимание клиента, но и запоминается ему. А вы знали, что многие мировые компании взяли для своих логотипов реальные места?
Замок Нойшванштайн (Германия)
Романтический замок баварского короля Людвига II считается одним из самых популярных мест на юге Германии. В 1985 году этот замок оказался на логотипе всемирно известной корпорации Walt Disney, а все потому, что американский предприниматель и основатель компании Уолт Дисней был очарован этой достопримечательностью.
Замок Юссе (Франция)
В 2006 году логотип "Disney" решили обновить: сделать выше, красивее и объемнее. Вдохновение художники черпали из французских замков и, в частности, замка Юссе. Именно он стал дворцом Золушки в одноименном мультфильме.
Гора Маттерхорн (Швейцария/ Италия)
Маттерхорн является популярным объектом альпинизма в Альпах. Ежегодно несколько тысяч человек пытаются взойти на вершину. А вы знали, что именно эту горы использует в своем логотипе производитель швейцарского шоколада Toblerone? Есть мнение, что вершина горы вдохновила создателя на необычную форму самого шоколада.
Мост "Золотые ворота" (США)
Этот мост - настоящий символ и визитная карточка Сан-Франциско. Оказывается, что американская компания Cisco, которая является мировым лидером в области инфокоммуникационных технологий, использовала его для своего логотипа.
Долина Шамони (Франция)
Французский бренд минеральной воды Evian использовал для своего логотипа долину Шамони, в окрестностях которой есть несколько источников. Именно там и разливается по бутылкам известная на весь мир вода.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие туристические места поплатились за свою популярность.
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