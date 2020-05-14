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Туристические места, которые поплатились за свою популярность

Эти места пострадали от большого количества путешественников

сегодня, 16:55
Автор:

• Светлана Шкурупий

Туристические места, которые поплатились за свою популярность

Отправляясь в другую страну, хочется поближе познакомиться с ее культурой, традициями и достопримечательностями. Но многие места, которые стали очень популярны среди путешественников, серьезно пострадали. Большой поток людей способен оставить после себя только разрушительные следы.

Стоунхендж, Англия

Это древний мегалит, расположенный на юге Англии, в районе Солсбери. Он много раз подвергался реставрациям, и под некоторыми камнями скрываются бетонные основания. Сейчас туристам не разрешено сидеть на камнях, потому как разрушение монументов происходит не только от старости, но и из-за огромного количества посетителей.

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Пляж Боракай, Филиппины

Один из самых красивых пляжей мира был закрыт для посещения в 2018 году из-за сложной экологической ситуации. Там активно проводились восстановительные работы: очищали воду и берег от мусора и водорослей, закрыли около 400 отелей и ресторанов. После этого пляж снова открыли, но теперь находиться на острове могут одновременно только 19 тыс. туристов.

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Испанская лестница, Рим

Эти ступеньки обрели мировую популярность после фильма "Римские каникулы" 1953 года. С тех пор тысячи туристов устремлялись сюда, чтобы сфотографироваться на легендарной лестнице, оставляя после себя разлитые напитки, жвачки и пятна от еды. Чтобы сохранить исторический памятник XVIII века, были приняты новые правила, запрещающие сидеть на ступеньках.

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Бали, Индонезия

Туристический рай ведет активную борьбу с пластиком: в 2017 году была объявлена чрезвычайная ситуация, для борьбы с отходами привлекли около 700 уборщиков, которые иногда собирали по 100 т мусора в день. 

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Санторини, Греция

На маленьком острове живет лишь 15 тыс. человек, при этом посещало его до 18 тыс. туристов в день. Электросети и водоснабжение Санторини страдали от такого наплыва гостей, количество мусора увеличилось вдвое, и экологическая ситуация стала угрожающей. С 2019 года правительство Греции пытается ограничить дневное количество туристов.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Черногории назвали дату начала туристического сезона.


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Источник: https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/14-krasivejshih-mest-kotorye-my-unichtozhaem-sami-togo-ne-osoznavaya-2282065/
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