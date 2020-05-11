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В Черногории назвали дату начала туристического сезона

Черногория начала подготовку к туристическому сезону. Коронавирус в стране должны победить в течении нескольких недель, - премьер-министр

сегодня, 14:28
Автор:

• Виолетта Комаровская

В Черногории назвали дату начала туристического сезона

Туристический сезон в Черногории может начаться уже 1 июля. К тому времени страна планирует полностью победить коронавирус, заявил премьер-министр Душко Маркович.

Пока границы Черногории для туристов закрыты. Но уже через несколько недель там собираются справиться с эпидемией коронавируса, уверяет премьер, а отели и вся туристическая сфера смогут полноценно подготовиться к началу пляжного сезона, который из-за пандемии пришлось сдвинуть. 

Если ситуация будет развиваться так, как планируют в правительстве, то уже 1 июля в Черногорию прилетят из-за границы первые иностранные туристы. Однако им придется придерживаться всех указаний местных органов здравоохранения. Подобные протоколы безопасности создали и для частных пансионатов, и для пляжей, и для ресторанов и кафе. Речь идет, в частности, о дезинфекции и соблюдении дистанции. Полный список рекомендаций правительство пока не опубликовало.  

Стоит отметить, что эпидемия коронавируса в Черногории, действительно, пошла на спад. Последние несколько дней в стране не зафиксировали ни единого нового случая инфицирования. Всего же с начала вспышки их было 324. Коронавирус унес жизни 9 людей. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что Греция также планирует начать туристический сезон 1 июля. 


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Источник: https://www.montenegro.travel/vijesti/1713
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