Стало известно, когда Греция планирует открыть туристический сезон

Греция с 1 июля собирается вновь дать старт туристическому сезону, поскольку в стране заметили успешные результаты борьбы с эпидемией Covid-19. Об этом сообщает CNN.

Популярная туристическая страна Греция планирует этим летом все же принять путешественников, несмотря на пандемию. Сообщается, что благодаря строгому и раннему закрытию страны Греции удалось сохранить невероятно низкий уровень смертности - всего около 150 человек. А на этой неделе некоторые предприятия, такие как парикмахерские и книжные магазины, впервые открылись. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис считает, что все это указывает на возможность этим летом принять путешественников в их средиземноморской стране. По его словам, туризм этим летом может немного отличаться от того, каким он был в предыдущие годы.

"Возможно, ни один из баров не может быть открыт, либо не будет тесных толп, но вы все равно можете получить фантастический опыт в Греции - при условии, что глобальная эпидемия идет по нисходящему пути", - рассказал он.

Напомним, в Греции гражданам разрешили выходить из дома.

Как сообщали "Комментарии" ранее, в Грузии назвали дату открытия границ.

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