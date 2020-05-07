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В Грузии назвали дату открытия границ

Правительство Грузии начинает постепенный выход из карантина

сегодня, 14:15
Автор:

• Сергей Медведев

В Грузии назвали дату открытия границ

Грузинские власти анонсировали ослабление карантина. Одной из мер по возвращению к нормальной жизни является открытие границ для иностранных туристов. В правительстве пообещали сделать это с 1 июля. С таким заявлением выступил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Глава правительства отметил, что внутренний туризм возобновят уже с середины июня.

 "Мы сделаем это при помощи обустройства безопасных коридоров на сухопутных границах с нашими соседями, а также благодаря двусторонним переговорам со странами, интересными для нас с точки зрения туризма. Эти переговоры уже начаты", - подчеркнул Гахария.

Грузинский премьер добавил, что все ограничения на передвижение по Тбилиси снимут 11 мая, а с 14 числа полностью откроют сообщение с населенными пунктами Рустави и Гардабани.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса с 15 апреля в Грузии были закрыты крупнейшие города -  Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми.

Как сообщал портал "Комментарии", руководство Международного валютного фонда решило поддержать экономику Грузии. МВФ профинансирует макроэкономическую стабильность, часть средств пойдет на охрану здоровья и поддержку платежного баланса.


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Источник: https://www.ekhokavkaza.com/a/30598954.html
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