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Грузия получит 200 млн долларов от МВФ

Международный валютный фонд выделит помощь Грузии

сегодня, 21:21
Автор:

• Сергей Медведев

Грузия получит 200 млн долларов от МВФ

Руководство Международного валютного фонда решило поддержать экономику Грузии. МВФ профинансирует макроэкономическую стабильность, часть средств пойдет на охрану здоровья и поддержку платежного баланса.

"Ожидается, что пандемия окажет значительное влияние на экономику Грузии, нарушая позитивную экономическую траекторию прошлых лет", - сказано в заявлении МВФ.

Ранее в Фонде прогнозировали падение ВВП Грузии на 4%, и прогнозы на 2021 год не предполагают восстановления.

Как сообщал портал "Комментарии", Авиакомпания Air France запросила около 7 миллиардов евро или 7,6 миллиарда долларов финансовой помощи в виде кредита в условиях карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19.


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Источник: https://korrespondent.net/world/4224342-mvf-vydelyt-hruzyy-200-mln-dollarov-na-borbu-s-koronavyrusom
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