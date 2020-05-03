Грузия получит 200 млн долларов от МВФ

Руководство Международного валютного фонда решило поддержать экономику Грузии. МВФ профинансирует макроэкономическую стабильность, часть средств пойдет на охрану здоровья и поддержку платежного баланса.

"Ожидается, что пандемия окажет значительное влияние на экономику Грузии, нарушая позитивную экономическую траекторию прошлых лет", - сказано в заявлении МВФ.

Ранее в Фонде прогнозировали падение ВВП Грузии на 4%, и прогнозы на 2021 год не предполагают восстановления.

Как сообщал портал "Комментарии", Авиакомпания Air France запросила около 7 миллиардов евро или 7,6 миллиарда долларов финансовой помощи в виде кредита в условиях карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19.

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