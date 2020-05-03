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В Греции гражданам разрешили выходить из дома

Греция ослабляет режим карантинных ограничений

3 мая 2020, 22:36
Автор:

• Сергей Медведев

В Греции гражданам разрешили выходить из дома

Правительство Греции пошло на ослабление карантина. Теперь жителям разрешили выходить из дому без обязательных регистраций и СМС, позволяющих отслеживать местоположение. С таким заявлением выступил  заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас. В правительстве он отвечает за борьбу с кризисными ситуациями.

"Мы доказали, что смогли разорвать цепь передачи вируса. Но задача, которая ставится на последующий период, - более сложная. Мы должны продолжать принимать меры предосторожности и предотвратить распространение вируса", - указал чиновник.

Отметим, что карантин в Греции действует уже более 40 дней и лишь сейчас власти пошли на ослабление ограничений.

Как сообщал портал "Комментарии", в Греции чиновники решили бороться с коронавирусом среди тысяч мигрантов изоляцией в отелях. Те люди, которые сейчас проживают в лагерях на Лесбосе, на время пандемии переедут в пустующие отели.


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Источник: https://tass.ru/obschestvo/8392149
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