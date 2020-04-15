Туристический сезон в Греции: отели заполнят мигрантами

В Греции чиновники решили бороться с коронавирусом среди тысяч мигрантов изоляцией в отелях. Те люди, которые сейчас проживают в лагерях на Лесбосе, на время пандемии переедут в пустующие отели. Такое заявление сделала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссона.

В правительстве Греции поясняют: это решение - вынужденная мера, чтобы коронавирусом не заразились тысячи мигрантов.

“Благодаря совместным усилиям Еврокомиссии, агентства ООН по вопросам миграции и беженцев, правительства Греции и щедрости греческих граждан, около 1000 мигрантов из Лесбоса и других греческих островов, уязвимых перед пандемией Covid-19, переедут в номера свободных отелей”, – отметила Йоханссон.

Ранее мы сообщали о том, что власти Греции намерены установить плавающее заграждение, которое должно помешать нелегалам попасть в страну с побережья Турции. Минобороны Греции проведет тендер для частных компаний на строительство барьера. Длина сооружения составит 2,7 км, ограждение будет выступать из воды на 50 сантиметров. Ориентировочная стоимость проекта составляет 500 тыс. евро. Правительство Греции пытается уменьшить поток нелегальных мигрантов, поскольку существующие лагеря беженцев уже не могут принимать всех желающих.

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