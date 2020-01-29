Греция построит плавучий забор от мигрантов

Власти Греции намерены установить плавающее заграждение, которое должно помешать нелегалам попасть в страну с побережь Турции.

Минобороны Греции проведет тендер для частных компаний на строительство барьера. Длина сооружения составит 2,7 км, ограждение будет выступать из воды на 50 сантиметров. Ориентировочная стоимость проекта составляет 500 тыс. евро. В эту сумму входит техническое обслуживание ограждения в течение четырех лет.

Правительство Греции пытается уменьшить поток нелегальных мигрантов, поскольку существующие лагеря беженцев уже не могут принимать всех желающих.

Как сообщал портал "Комментарии", в Средиземном море спасли около 500 мигрантов, которые пытались добраться до стран Европы.

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