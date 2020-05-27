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Ошибки во время уборки, которые еще больше загрязняют дом

Иногда после уборки дом чище не становится

27 мая 2020, 17:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Ошибки во время уборки, которые еще больше загрязняют дом

Не все хозяйки ответственно подходят к уборке квартиры. Некоторым не хватает времени, а некоторым - желания. Так или иначе, в процессе уборки совершаются грубые ошибки, которые еще больше загрязняют помещение. Что важно учитывать? 

Одна тряпка для всего

Для кухни, ванной и других комнат у вас должны быть отдельные тряпки, которые хорошо впитывают влагу и очищают от загрязнений. Если вы используете одну тряпку на все случаи жизни, то делаете только хуже. Вы переносите пыль, грязь и бактерии из одной комнаты в другую. Лучше на таких средствах не экономить.

Ершик для унитаза в специальной подставке

Щетку для унитаза важно хранить в чистоте, чтобы количество бактерий не увеличивалось. Напольная подставка для этого не подходит, так как в ней создаются все условия для размножения патогенной микрофлоры. Лучше всего использовать подвесную подставку, где ершик вешается на специальный крючок.

Мытье пола в первую очередь

Некоторые хозяйки, почему-то, начинают уборку квартиры с мытья полов. Но потом приходится делать влажную уборку на полочках и других поверхностях. И вся пыль, и частицы грязи попадают в воздух и оседают на том же полу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие бытовые хитрости упрощают уборку.


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Источник: https://kolobok.ua/mamina-shpargalka/dom-i-uyut/1848452-grubye-oshibki-vo-vremya-uborki-kotorye-esche-bolshe-zagryaznyayut-dom
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