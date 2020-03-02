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Пивом с древним ингредиентом угощают в Израиле

Уникальным пивом на основе древнего ингредиента, которому 5 тысяч лет, пока угощают исключительно в пабах.

сегодня, 15:02
Автор:

• Виолетта Комаровская

Пивом с древним ингредиентом угощают в Израиле

Израильские пивовары запустили в продажу новый сорт пива с древним ингредиентом. Напиток изготовляют на основе дрожжей, которым, по меньшей мере, 5 тысяч лет.

Секретный ингредиент буквально достался израильтянам в наследие от предков. Его отыскали археологи неподалеку от современного Иерусалима во время раскопок древнего города. Как оказалось, в третьем тысячелетии до нашей эры филистимляне организовывали там пышные гуляния. Очевидно, пиво было одним из излюбленных напитков гостей.  

Археологам удалось отыскать среди руин глиняные кувшины. На стенках древней посуды сохранились остатки дрожжей. Ими то и заинтересовались пивовары. Совместно с биологами смогли вернуть микроорганизмы к жизни. Когда же дрожжи начали активно расти, из них сначала попытались сварить пиво, а вот теперь запустили его в массовое производство.

Пока "древнее" пиво продают только в нескольких иерусалимских пабах и только на разлив. Но вскоре пивовары обещают выпустить версию уникального напитка со вкусом истории еще и в бутылках. Пиво хотят продавать в магазинах по всему миру.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о трех самых древних рецептах пива. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/tsikavinki/v-izraile-nachali-varit-pivo-iz-drozhzhey-kotorym-5000-let-1499922.html
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