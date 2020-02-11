Пиво наших предков: три древнейших рецепта

Одним из древнейших алкогольных напитков в мире является пиво. Его варили во всем мире, используя различные ингредиенты и добавки. Правда, все эти напитки можно назвать пивом весьма условно, если ориентироваться на современные стандарты.

Сегодня мы поговорим о трех самых древних рецептах пива в истории.

Пиво египетских фараонов





Жители Древнего Египта варили пиво для фараонов. Это доказали ученые, исследовав остатки напитка в глиняных сосудах, найденных на территории Египта. Оказывается, еще 4,5 тысячи лет назад, оно скорее напоминало современное белое вино. Пиво древних египтян не пенилось и было весьма крепким.

Кстати, многие современные пивовары заинтересовались древним напитком и варят пиво с соответствии с древним рецептом. В Японии такой напиток именуется "Пиво древней империи", а в Великобритании – "Эль Тутанхамона".

Midas Touch: сладкое пиво древних греков





Американские ученые умудрились дойти до реконструкции древних рецептов. Например, Патрик Макговерн изучает остатки древних алкогольных напитков в найденных емкостях. Затем он пытается восстановить рецептуру их производства. Для этого он даже основал собственную пивоварню Dogfish Head Brewery.

Первым воссозданным алкогольным напитком производства этой пивоварни стало сладкое сухое пиво Midas Touch. Его рецепт Макговерн позаимствовал из остатков в кувшине, найденного в гробнице древнего царя Мидаса, который скончался в 700 году до нашей эры. Вкус у древнегреческого пенного - уникальный, с необычной сладостью и деликатностью.

Chateau Jiahu





А наиболее старому рецепту воссозданного алкоголя целых 9 тысяч лет. Его ингредиенты были обнаружены в китайском захоронении, в честь которого получили название Chateau Jiahu. По всей видимости, янтарное употребляли во время церемоний и обрядов, а изготовлялось оно из плодов боярышника, риса, ячменя и меда. Родиной этого напитка является Китай.

Похоже, и в древние времена люди были не прочь скоротать время за приятной беседой с кружечкой хорошего напитка в руке. Что не говори, интересно было бы попробовать! Также издание "Комментарии" расскажет о пользе вина.

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