Универсальное лекарство: в чем заключается польза вина

О полезных свойствах некоторых алкогольных напитков ходят легенды. Алкоголь оздоровляет печень, укрепляет потенцию, придает долголетие. Большинство подобных заявлений не имеют за собой какой-либо реальной почвы и любой уважающий себя врач посоветует быть крайне осторожным с алкогольными напитками.

Но быть слишком категоричным также не стоит. Некоторые алкогольные напитки способны положительно влиять на наш организм. Сегодня мы обсудим полезные функции вина.

Польза для иммунитета

Красное вино уменьшает риск заболеваний. Секрет этого заключается в веществе, которое называется ресвератрол. Оно вырабатывается растениями в ответ на повреждение, обеспечивая работу его иммунитета и помогает ему выжить. Человеку этот антиоксидант поможет уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и деменции. Он также защищает кожу от ультрафиолета, повышает защитные функции организма, улучшает кровообращение и выводит холестерин. Другими словами, сплошной набор лекарств.





Может улучшить показатели на тренировке

Вы не поверите, но вино полезно для спортсменов. Все тот же ресвератрол может улучшить результат тренировки. Во время нескольких исследований было установлено, что его влияние может повышать эффект от упражнений. Однако исследования проводились на крысах и оказалось, что для достижения человеком необходимого результата требуется значительно больше ресвератрола, чем содержится в одном бокале вина. В одном бокале красного вина содержится от 0,29 до 1,89 миллиграмма, что намного меньше, чем 146 миллиграммов, используемых во время исследования. То есть человеку пришлось бы напиться, чтобы потом на тренировке достичь лучших результатов. Скорее все, в таком состоянии человек уже просто не сможет тренироваться.

Улучшает пищеварение

Полифенолы, содержащиеся в вине, на самом деле довольно трудно переварить. Что же тогда в этом полезного? Все очень просто: испанские ученые выяснили, что полифенолы – лучшая пища для полезных бактерий, которые живут в нашем кишечнике.





Способствует похудению

В вине также содержится ресвератрол, который помогает сбросить вес. Проводимое исследование показало невероятные результаты: один из университетов штата Вашингтон сообщает, что ресвератрол формирует "коричневый жир", который легче сжигать. Кроме того, другие исследования показали, что ресвератрол также помогает подавить аппетит.

Делает зубы крепче

Красное вино укрепляет зубы. Хотя оно и оставляет на наших зубах налет розоватого цвета, но имеет и полезные для них свойства. Упомянутые выше полифенолы не дают вредным бакретиям оседать на зубах.

Как видите, вино может быль полезным в некоторых случаях. Тем не менее, с таким "лекарством" всегда нужно знать меру и помнить, что алкогольные напитки имеют большое разрушающее влияние на человека. А издание "Комментарии" расскажет, чем опасны слабоалкогольные напитки.

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