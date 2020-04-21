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Пять вещей, которыми должен обзавестись успешный мужчина

Иногда мужчине нужно вознаграждать себя за усилия, которые он прикладывает в жизни

сегодня, 11:56 638
Автор:

• Зинченко Павел

Пять вещей, которыми должен обзавестись успешный мужчина

Мужчины зачастую ведут себя как дети. Не даром говорят, что в жизни мужчины самыми тяжелыми являются лишь первые сорок лет детства. На протяжении всей жизни мужчины склонны мечтать о дорогих игрушках. Сперва это былу крутая железная дорога или коробка с солдатиками, теперь автомобили, яхты, напитки и так далее. 

Сегодня мы расскажем вам о пяти крутых вещах, которые непременно должны находится в мужском инвентаре.

Bear Republic Café Racer 15

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Это ирландский лимитированный пейл-эль, который в 2012 выиграл серебро на Great American Beer Festival – получил 94 балла из 100. Фишка напитка – 4 разных сорта хмеля, которые создают незабываемый вкус и аромат спиртного.

TL3 Racing Simulator

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Гоночный симулятор TL3 смоделирован строго под наблюдением экспертов Формулы-1. Имеет монитор с 200-градусным обзором и потрясающее разрешение (6 миллионов пикселей). Не самая дешевая вещь. Зато с таким точно не заскучаешь. Цена - 1 миллион гривен.

Hydro Hammock

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То есть гидрогамак. Отличается от обычного тем, что в него можно набрать до 190-а литров воды. А за дополнительные – деньги еще и приобрести нагреватель, с которым можешь контролировать температуру жидкости. Будет актуально для тех, кто стал жертвой отключения горячей воды и никак не может согреться после холодного душа.

GoPro Hero 4 Session Camera

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Главным образом эта модель GoPro от остальных отличается формой – выполнена в виде квадрата. В остальном – очень даже похожа: водонепроницаемая; 1440 пикселей; 30 кадров в секунду.

Автомобиль Aston Martin AM 37

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Знают все: Aston Martin – люксовые авто от британского производителя, любимые машины Джеймса Бонда. Недавно бренд решил пополнить ряд новинкой – яхтой AM37. Это 34-метровый карбоновый катер, способный развивать максимальную скорость 52 узла (96 км/ч). Смотрится солидно. Уверены: в комплект с таким прилагаются пышногрудые красотки.

Надеемся, чем-то из представленного списка ты себя таки порадуешь. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти самых крутых мотоциклах.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/style/757693-spisok-zhelanij-top-5-vecshej-kotorye-hotel-by-kazhdyj-muzhchina
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