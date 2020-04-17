Пять самых крутых мотоциклов для рисковых парней

Мужчины любят автомобили. Но самые дерзкие и бесшабашные идут дальше и отдают предпочтение мотоциклам. Мотоцикл объединяет в себе сразу несколько компонентов, которые так любять мужчины. Здесь и возможность развить запредельную скорость. И шанс прочувствовать адреналин аж до кончиков волос на голове. А также провести время, ковыряясь в механизмах своего боевого коня, успокаивая таким образом расшатанные от жизненных невзгод нервы. Сегодня мы расскажем тебе о пяти мотоциклах, которые заслуживают внимания даже самого искушенного байкера.

MV Agusta F4CC





Мотоциклы марки MV Agusta всегда были среди фаворитов мировых первенств последние 20 лет. Но вот Клаудио Кастильони, один из главных менеджеров компании, задумал сделать что-то совершенно невероятное. И сделал! Во всяком случае, этой машине многое по плечу. Например, ничего не стоит на скорости в 320 км/час с девушкой за спиной оторваться от моторизованной банды приятелей.

Тюнинговый Robb Harley





Царь и бог всех австралийских тюнеров Дилан Робб работал над этим байком восемь месяцев. Машина получилась в результате фантастического межплеменного кровосмешения – двигатель от 67 Harley, вилки от Ducati, некоторые детали из углеволокна от прочих моделей. И все это в обыкновенном гараже!

Verti GO





Бензин? Этой двухколесной машине с отличным крутящим моментом вовсе не нужна вонючая жидкость, из-за которой весь мир сходит с ума. Электричество и еще раз электричество! Но как же быть без удушливого выхлопа и характерного тарахтения мотора? А пора привыкать.

Cook Customs Rambler





Выиграть авторитетные гонки AMD World Championship – это для любого мотоцикла и мотогонщика всегда престижно. Что ж, байк марки Rambler, переделанный тюинг-ателье Cook Customs, сделал это. Возможно, потому что в нем были использованы отдельные запчасти от мотоциклов марок International и BMW.

Zero Engineering T5 Blackie





Японского "самурая на колесах" сделали из американского Харлея. Для этого, впрочем, достаточно оказалось удалить все излишества, зачернить корпус и добавить высокие стойки.

Такие железные кони подойдут тем, кто действительно любит щекотать себе нервы. Также издание "Комментарии" расскажет, какой мотоцикл следует оседлать байкеру-новичку.

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