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Пять самых крутых мотоциклов для рисковых парней

Эти мотоциклы получат признание каждого, кто любит быструю езду и приплыв адреналина

сегодня, 13:20
Автор:

• Зинченко Павел

Пять самых крутых мотоциклов для рисковых парней

Мужчины любят автомобили. Но самые дерзкие и бесшабашные идут дальше и отдают предпочтение мотоциклам. Мотоцикл объединяет в себе сразу несколько компонентов, которые так любять мужчины. Здесь и возможность развить запредельную скорость. И шанс прочувствовать адреналин аж до кончиков волос на голове. А также провести время, ковыряясь в механизмах своего боевого коня, успокаивая таким образом расшатанные от жизненных невзгод нервы. Сегодня мы расскажем тебе о пяти мотоциклах, которые заслуживают внимания даже самого искушенного байкера.

MV Agusta F4CC

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Мотоциклы марки MV Agusta всегда были среди фаворитов мировых первенств последние 20 лет. Но вот Клаудио Кастильони, один из главных менеджеров компании, задумал сделать что-то совершенно невероятное. И сделал! Во всяком случае, этой машине многое по плечу. Например, ничего не стоит на скорости в 320 км/час с девушкой за спиной оторваться от моторизованной банды приятелей.

Тюнинговый Robb Harley

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Царь и бог всех австралийских тюнеров Дилан Робб работал над этим байком восемь месяцев. Машина получилась в результате фантастического межплеменного кровосмешения – двигатель от 67 Harley, вилки от Ducati, некоторые детали из углеволокна от прочих моделей. И все это в обыкновенном гараже!

Verti GO

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Бензин? Этой двухколесной машине с отличным крутящим моментом вовсе не нужна вонючая жидкость, из-за которой весь мир сходит с ума. Электричество и еще раз электричество! Но как же быть без удушливого выхлопа и характерного тарахтения мотора? А пора привыкать.

Cook Customs Rambler

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Выиграть авторитетные гонки AMD World Championship – это для любого мотоцикла и мотогонщика всегда престижно. Что ж, байк марки Rambler, переделанный тюинг-ателье Cook Customs, сделал это. Возможно, потому что в нем были использованы отдельные запчасти от мотоциклов марок International и BMW.

Zero Engineering T5 Blackie

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Японского "самурая на колесах" сделали из американского Харлея. Для этого, впрочем, достаточно оказалось удалить все излишества, зачернить корпус и добавить высокие стойки.

Такие железные кони подойдут тем, кто действительно любит щекотать себе нервы. Также издание "Комментарии" расскажет, какой мотоцикл следует оседлать байкеру-новичку.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/style/768548-desjatka-samyh-muzhskih-motociklov
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