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Какой мотоцикл следует оседлать байкеру-новичку

С какого мотоцикла байкеру следует начинать свой путь

сегодня, 11:26
Автор:

• Зинченко Павел

Какой мотоцикл следует оседлать байкеру-новичку

Решил стать байкером? На всякий случай напомним, что для этого нужны не только косуха, бандана и крутая татуировка. Еще необходимо обзавестись мотоциклом. А в идеале - нужно еще научится на нем ездить. Именно поэтому мы предлагаем тебе краткий обзор мотоциклов, которые идеально подойдут начинающему байкеру.

Honda CB 400

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Он по праву является лидером нашего рейтинга. Во многих странах этот легендарный байк используют для обучения новичков. Квинтэссенция простоты и надежности. Вы можете сколько угодно напрягать двигатель данного мотоцикла и он не подведет вас. Идеальный байк для новичка.

BMW F-серии

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Во всех этих мотоциклах стоит рядный 2-х цилиндровый двигатель. Он имеет свои недостатки. Например, с натяжением цепи ГРМ или проблемы с шатуном, который быстро приходит в негодность. Но, тем не менее, шасси и мотор подойдут начинающему байкеру. Этот мотоцикл прост по конструкции и им легко управлять. С помощью этого мотоцикла новичок научится хорошо ездить и сможет наметить свой собственный путь, как байкера.

Yamaha FZ6

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Этот мотоцикл с объемом двигателя 600 см куб. и едет наравне с 400 кубовыми движками. Единственное отличие – мотор больше тянет снизу, что дает возможность комфортнее чувствовать себя во время езды. Как считают некоторые специалисты, у этой модели стоит очень хороший, сбалансированный двигатель и шасси, которые подойдут новичку. Также байк недорогой и удобный в обслуживании.

Также издание "Комментарии" расскажет о пяти культовых автомобилях 90-ых.


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Источник: https://www.universalmotors.ru/motorcycles/top-5-best-motorcycle-for-a-beginner/
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