Какой мотоцикл следует оседлать байкеру-новичку

Решил стать байкером? На всякий случай напомним, что для этого нужны не только косуха, бандана и крутая татуировка. Еще необходимо обзавестись мотоциклом. А в идеале - нужно еще научится на нем ездить. Именно поэтому мы предлагаем тебе краткий обзор мотоциклов, которые идеально подойдут начинающему байкеру.

Honda CB 400





Он по праву является лидером нашего рейтинга. Во многих странах этот легендарный байк используют для обучения новичков. Квинтэссенция простоты и надежности. Вы можете сколько угодно напрягать двигатель данного мотоцикла и он не подведет вас. Идеальный байк для новичка.

BMW F-серии





Во всех этих мотоциклах стоит рядный 2-х цилиндровый двигатель. Он имеет свои недостатки. Например, с натяжением цепи ГРМ или проблемы с шатуном, который быстро приходит в негодность. Но, тем не менее, шасси и мотор подойдут начинающему байкеру. Этот мотоцикл прост по конструкции и им легко управлять. С помощью этого мотоцикла новичок научится хорошо ездить и сможет наметить свой собственный путь, как байкера.

Yamaha FZ6





Этот мотоцикл с объемом двигателя 600 см куб. и едет наравне с 400 кубовыми движками. Единственное отличие – мотор больше тянет снизу, что дает возможность комфортнее чувствовать себя во время езды. Как считают некоторые специалисты, у этой модели стоит очень хороший, сбалансированный двигатель и шасси, которые подойдут новичку. Также байк недорогой и удобный в обслуживании.

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