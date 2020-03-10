Топ-5 культовых автомобилей, которые пришли к нам из 90-ых

Гибридные авто и электромобили - это конечно хорошо. Но последние годы ХХ века могут с гордостью представить свои собственные культовые автомобили, которые уже тогда поражали воображение своими мощными характеристиками. Сегодня мы поговорим о пяти культовых автомобилях 90-ых годов.

Mercedes-Benz E-Class (W124)

Седан бизнес-класса Mercedes-Benz W124 выпускался с 1984 по 1996 год. Сегодня тысячи автомобилей этой модели ездят по дорогам всего мира. Бензиновые инжекторные моторы объемом от 2,0 до 5,0 литров выхаживают до 500 000 километров, а дизели и вовсе считаются "миллионниками". Самое главное - надлежащий уход за этими автомобилями.

BMW 5 Series E34

Оставшиеся на дорогах модели BMW E34, как и двадцать лет назад, отличаются хорошей динамикой, чуткой управляемостью, комфортом при длительных поездках. Выбирая подержанный автомобиль, не стоит брать самые бензиновые двигатели объемом до 3 литров, поскольку они слишком слабы. V-образные 8-цилиндровые и турбодизели также стоит избегать по причине меньшего ресурса и дорогого ремонта.

Audi A6 (C4)

От начала и до середины 90-х годов немецкие седаны Audi 100 были популярны из-за оцинкованного кузова и полного привода. В наши дни эти машины популярны благодаря тому ж таки кузову, который отличается долговечностью. Также свою роль играет низкая стоимость.

Volkswagen Passat B3/B4

Volkswagen Passat – автомобиль более низкого класса, чем его предшественники. Тем не менее, этот автомобиль завоевал статус легенды 1990-х. Passat B3 начали выпускать в 1988 году, а в 1993 был проведен рестайлинг, который существенно изменил внешний облик автомобиля. Автомобили Passat B3/B4 известны как неприхотливые машины с очень надежной подвеской и долговечным двигателем. Также их можно приобрести по весьма умеренной цене.

Honda Accord

Многочисленные седаны Honda Accord оставили после себя множество хвалебных отзывов. Японские машины 1990-х имеют хорошую динамику и богатую комплектацию. Цены на подержанные Accord более чем доступные. К сожалению, в украинских реалиях эти автомобили довольно быстро снашиваются, а приобрести новые детали - недешевая роскошь.

Вот такие они - легенды 90-ых. Также издание "Комментарии" расскажет о первых гибридных автомобилях.

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