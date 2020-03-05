Какими были первые гибридные автомобили. Часть 1

Сейчас электромобили можно увидеть во многих уголках мира. Украина также успела разработать собственный электромобиль под названием Himera. Но так было не всегда. До появления первых электромобилей, автопроизводителям пришлось как следует поэксперементировать с первыми гибридными моделями. Сегодня мы вам расскажем о некоторых из них.

Honda Insight - 2009





Компании Honda пришлось потратить почти два десятка лет, чтобы составить достойную конкуренцию Toyota, которая успешно продавала гибридные автомобили в Европе. Такой машиной стала модель Insight. Она была не очень быстрой. Под капотом стояла 98-сильная бензиновая "четвёрка" 1.3, которой на малых и средних скоростях помогал ускоряться маленький 13-сильный электромоторчик.

Honda CR-Z - 2010





Трёхдверна CR-Z была представлена в 2010 году. Планировалось, что она заменит Honda CR-X. Автомобиль имел успех из-за привлекательного дизайна, вполне конкурентной цены и непохожесть на всё, что производилось в то время. Гибридный силовой агрегат и полуторалитровая бензиновая "четверка" выдают 130 лошадиных сил. Кстати, CR-Z сняли с производства через шесть лет из-за того, что на поворотах этот гибридный автомобиль был быстрее, чем на прямой дороге.

Infiniti M35h - 2011





Гибридный седан имел мощность в 364 лошадиные силы и поступил в продажу в 2011 году. К сожалению, автомобиль не имел большого успеха среди потребителей, поэтому увидеть его на дороге можно крайне редко.

Audi A6 hybrid - 2012





Седан A6 стал первым шагом автопроизводителя Audi к миру гибридных автомобилей. Это случилось в феврале 2012 года. В стандартной комплектации Audi оснащался 211-сильной бензиновой турбированной "четверкой" на два литра и 54-сильным электромотором. В совокупности полный привод и типтроник предоставляли 245 лошадиных сил при расходе в 6,2 литра на 100 км.

BMW ActiveHybrid 3 - 2012





В 2012 году вышла и баварская "трёшка"-гибрид. Двигатель был таким же, как и у актуального в то время BMW 335i, дополненный электромотором. Суммарно силовой агрегат ActiveHybrid 3 выдавал 340 сил, потребляя в среднем 5,9 л/100 км. Багажник модели представлял собой лишь маленький "шкафчик" объемом 390 литров - ведь все остальное место "съела" гибридная установка.

В следующей части мы расскажем о еще пяти гибридных автомобилях первого поколения. Также издание "Комментарии" познакомит вас с пятью автомобилями, которые стали признанными фаворитами Канадского международного автосалона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!