Пять безусловных фаворитов популярного международного автосалона

Тысячи автомобилей, интересных идей и оригинальных концептов были представлены на Канадском международном автосалоне 2020, который проходил с 14 по 23 февраля в Торонто. В этом изобилии автомобилей весьма непросто найти действительно впечатляющие экземпляры. Но теперь, когда страсти немного уляглись, мы предлагаем вашему вниманию пять главных фаворитов этого мероприятия.

Bugatti La Voiture Noire





Можно даже не быть спецом в автомобилях, чтобы по достоинству оценить это произведение искусства - Bugatti стоимостью 2,5 миллиона долларов в черном цвете с уникальной фарой, которая протянулась по всей задней части гиперкара. Гости автосалона признали, что это главная достопримечательность выставки.

Ford Mustang Mach 3





Этот автомобиль, вероятно, один из самых популярных в медиа - ведь это первый в своем роде внедорожный Ford Mustang. Кроссовер за счет внешности явно претендует на лавры своих предшественников. Кроме того, он электрический и соответствует всем трендам автомобилестроения будущего.

Hyundai 2020 Sonata





У огненно-красного Hyundai есть столько преимуществ, что одно их перечисление займет страницу в Wikipedia. Если говорить о внешних доработках вроде светодиодных дневных ходовых огней, обновления интерьера и разработанной специально для авто системы парковки с дистанционным запуском - то и вовсе надо писать целый том. Решили не писать, а просто показать машину на Канадском международном автосалоне 2020, и правильно сделали!

BMW Vision M Next Concept





BMW действительно показал себя в этом году очень разносторонне - начиная от внедорожника начального уровня / кроссовера и полностью нового 2020 X1, вплоть до M8 Competition Grand Coupè. Последний представлен BMW в индивидуальной окраске "сумерки" в пурпурном цвете.

Genesis 2020 GV8





Genesis совсем недавно стал самостоятельным и теперь его главная фишка - роскошь. Бренд действительно поднял понятие дорогого авто на совершенно новый уровень. Ничто не иллюстрирует это лучше, чем запуск первого кроссовера. Огромная передняя решетка, роскошные фары, замшевые или кожаные сидения с подогревом, мягкая обивка дверей и невероятно высокая цена - это характеристики нового внедорожника.

Как уже говорилось в начале статьи - автосалон не ограничился этими пятью моделями. Были представлены тысячи автомобилей и различных автомобильных решений и, вероятно, многие гости мероприятися составят собственный рейтинг фаворитов. Также издание "Комментарии" расскажет об автомобиле для подростков, который представили во Франции.

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