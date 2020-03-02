Язык

Українська

Русский

Coinspot 02.03.2020

BTC/USD

8753.56

ETH/USD

225.02

LTC/USD

59.77

НБУ 02.03.2020

USD/UAH

24.88

EUR/UAH

27.55

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина авто Во Франции представили автомобиль для подростков
НОВОСТИ Все новости

Во Франции представили автомобиль для подростков

Электромобиль Citroën Ami сможет решить проблему узких улиц, а также не требует получения водительских прав

сегодня, 13:45
Автор:

• Зинченко Павел

Во Франции представили автомобиль для подростков

Электромобиль Citroën Ami - новый взгляд на городскую мобильность. Он электрический, дешевый и не требует лицензии. Проще говоря, это не машина, а электрический скутер с двумя сиденьями, дверьми и обогревателем. Эксперты считают, что Citroën Ami может стать проблеском будущего мобильности.

Инновация не в технических аспектах Ami. Citroën позиционирует Ami как решение для городской мобильности. Размер идеально подходит для узких улиц. Ami не классифицируется как автомобиль. Таким образом, водителям не нужны права, и им может быть всего 14 лет во Франции и 16 лет в других европейских странах.

Пассажиры сидят бок о бок в отапливаемом отсеке и под панорамной крышей. Литий-ионная батарея емкостью 5,5 кВт находится под полом и рассчитана на работу до 70 километров после трехчасовой зарядки от стандартной розетки 220 В. Максимальная скорость составляет 45 км/ч. В электромобиле можно услышать и отголоски прошлого Citroën: боковые окна открываются вручную, наклоняясь вверх, как классический 2 CV.

Ami доступен для потребителей несколькими различными способами. Его можно арендовать на длительный срок по цене 19,99 евро (включая НДС) в месяц с первоначальным взносом в 2 644 евро (включая НДС). Ami можно арендовать через службу совместного использования автомобилей на срок до суток по ставке 0,26 евро в минуту. Либо Ami можно приобрести за 6 000 евро (включая НДС).

Citroën принимает заказы на Ami, начиная с 30 марта во Франции и спустя несколько месяцев в Испании, Италии, Бельгии, Португалии, а затем в Германии. Первые автомобили Ami ожидаются к июню.

Как сообщало издание "Комментарии", Volkswagen представит собственный гибридный автомобиль.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://techcrunch.com/2020/02/27/citroen-introduces-a-two-seat-ev-that-costs-e19-99-a-month/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...