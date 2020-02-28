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Volkswagen представит собственный гибридный автомобиль

Основные характеристики нового гибридного автомобиля Volkswagen уже известны, но официального представления следует ожидать в Женеве

сегодня, 13:02
Автор:

• Зинченко Павел

Volkswagen представит собственный гибридный автомобиль

Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил гибридный автомобиль 2021 Golf GTE. Такая информация поступила от портала Motor1.

В официальном сообщении автопроизводителя говорится, что гибридный GTE имеет 1,4-литровый двигатель в 147 лошадиных сил и один электрический мотор мощностью в 114 лошадиных сил. В совокупности двигатель и электрический мотор соответствуют общей мощности GTI в 241 лошадиную силу с крутящим моментом, равным дизельному. Автомобиль модели 2021 Golf GTE может проехать дополнительные 60 километров, но при этом его скорость не превышает 130 километров в час.

Также немецкий автопроизводитель представил еще две модели GTI и GTE. 

Следует отметить, что эти характеристики относятся к европейским моделям. Это потому, что ни GTE, ни GTD не будут предлагаться покупателям в США. Также отсутствует любая статистики производительности от Volkswagen. Цена тоже пока не известна. Тем не менее, мы ожидаем увидеть обе эти модели у европейских дилеров к концу этого года.

Официально автомобили покажут на Женевском автосалоне, который пройдет с 5 по 15 марта.

Как сообщало издание "Комментарии", автопроизводитель Alfa Romeo готовит триумфальное возвращение.


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Источник: https://www.motor1.com/news/400917/vw-golf-gte-gtd-debut/
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