Автопроизводитель Alfa Romeo готовит триумфальное возвращение

По всей видимости итальянский бренд Alfa Romeo готовит что-то интересное для Женевского автосалона, который должен начаться на следующей неделе. Компания выпустила довольно загадочное видео в социальных сетях, в котором сообщается, что на мероприятии в Швейцарии запланировано "знаменательное возвращение", которое начнется 3 марта.

Хотя короткий клип не содержит каких-либо других деталей - кроме скрипучего саундтрека двигателя - есть вероятность, что Alfa Romeo собирается представить абсолютно новый автомобиль. Не стоит возлагать слишком большие надежды на возвращение 8C и GTV, так как оба автомобиля провалились, несмотря на то, что в июне 2018 года их представили с большим фанфаром. В последнем выпуске продукта представлены только обновленная версия Giulia и Stelvio вместе с производственной версией Tonale. Также был представлен новый кроссовер как часть "рационализированного портфельного плана".





Ходили слухи о высокой производительности Giulia, которая получит суффикс GTA от Gran Turismo Alleggerita (облегченный Grand Tourer) в том же духе, что и 156 GTA около двух десятилетий назад. Giulietta все еще существует, хотя дни этого автомобиля сочтены, поскольку Club Alfa сообщает, что производство маленького хэтчбека закончится в конце этого года. Если Alfa Romeo не планирует отослать Giulietta с горячей версией, расположенной над Veloce, есть вероятность, что "знаменательное возвращение" связано с Giulia или Stelvio.

Хотя Alfa Romeo опровергла слухи о Giulia GTA в электронных письмах, отправленных на Motor1.com, в первоначальном отчете говорилось о 620 лошадиных силах и и некоторых других характеристиках. Тем не менее, по слухам, автомобиль дебютирует в июне, а не в марте, поэтому на данный вся момент эта информация ненадежна. Все выяснится на следующей неделе 3 марта.

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