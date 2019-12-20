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Off-White создали коллекцию с парижским Лувром

Новинки можно купить до 24 февраля

сегодня, 01:00
Автор:

• Ростопира Наталья

На днях американский модельер и дизайнер одежды Вирджил Абло презентовал новую коллекцию, разработанную совместно со знаменитым парижским музеем. Известно, что новинки разработаны в честь выставки художника Леонардо да Винчи, приуроченной к 500-летию со дня его смерти. Так, коллекция Off-White c/o Virgil Abloh x Musée du Louvre состоит из свитшотов, кедов, худи и футболок. Всю одежду дизайнер выполнил с принтами в виде коллажей из двух работ Да Винчи — "Мадонна в скалах" и "Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом".

Предполагается, что работы подтолкнут людей оторваться от смартфонов, планшетов и окунуться в мир искусства. Стильные новинки можно купить до 24 февраля в Лувре, а также на официальном сайте Off-White.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Instagram появился новый тренд. Так, визажистка из Британии Кэйли Голдинг придумала необычный мейкап для новогодних вечеринок. Девушка превратила ресницы в рождественскую елку, украшенную звездой и кучей блесточек.



Источник: https://www.off---white.com
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