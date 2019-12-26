Gucci выпустили чехол для гитары за 9 тысяч долларов

Итальянский бренд класса люкс славится довольно эффектной одеждой, которую стоит дополнять не менее оригинальными аксессуарами. Так, на показе коллекции Cruise 2020 дизайнер марки Алессандро Миккеле дополнил ряд образов не новыми желанными сумками, а гитарными кейсами.

К следующему году бренд подготовил их в нескольких вариациях. Один из чехлов был создан в рамках коллаборации с Disney, которая началась с коллекции весна-лето 2019. Именно поэтому кейс украшен изображением Микки Мауса, а также фирменным узором Gucci.

Помимо диснеевского варианта в коллекции представлен и другой чехол черного цвета с надписью “Gucci Band”. По словам Миккеле, ретро-шарм в нем гармонично объединился с современным дизайном. Продаваться чехлы буду по цене 9188 долларов.

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