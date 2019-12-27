Prada выпускает уникальную праздничную рубашку

Как раз к последнему отрезку курортного сезона всемирноизвестный бренд Prada выпускает спортивную рубашку, посвященную теме отпуска. Известно, что дизайнеры создали новую фешн-линейку в рамках своего проекта Time Capsule, который стартовал этой осенью.

Стоит отметить, что коллекция под названием Time Capsule доступна в специальном разделе интернет-магазина бренда. В ней предоставлены специальные продукты как для мужчин, так и для женщин. Так, оригинальные вещи выпускаются в ограниченном количестве – всего 50 штук, которые можно приобрести в течение 24 часов.

Грядущий релиз, который выйдет 2 января, это спортивная рубашка из хлопкового поплина с оригинальным рисунком, на котором изображены несколько видов каникул: морские и горные пейзажи с лыжниками и персонажи в купальниках на ярко-синем фоне.

Каждый из предметов Time Capsule это новый продукт, часто навеянный архивами бренда, производится с этикеткой со специальным логотипом, разработанным архитектурным бюро OMA Рема Колхаса, и серийным номером.



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