Prada выпускает уникальную праздничную рубашку

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Как раз к последнему отрезку курортного сезона всемирноизвестный бренд Prada выпускает спортивную рубашку, посвященную теме отпуска. Известно, что дизайнеры создали новую фешн-линейку в рамках своего проекта Time Capsule, который стартовал этой осенью.
Стоит отметить, что коллекция под названием Time Capsule доступна в специальном разделе интернет-магазина бренда. В ней предоставлены специальные продукты как для мужчин, так и для женщин. Так, оригинальные вещи выпускаются в ограниченном количестве – всего 50 штук, которые можно приобрести в течение 24 часов.
Грядущий релиз, который выйдет 2 января, это спортивная рубашка из хлопкового поплина с оригинальным рисунком, на котором изображены несколько видов каникул: морские и горные пейзажи с лыжниками и персонажи в купальниках на ярко-синем фоне.
Каждый из предметов Time Capsule это новый продукт, часто навеянный архивами бренда, производится с этикеткой со специальным логотипом, разработанным архитектурным бюро OMA Рема Колхаса, и серийным номером.
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