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На Мальдивах открылся первый в мире экологичный курортный бутик

В бутике продаются вещи, которые подходят для отдыха и путешествий

сегодня, 08:55
Автор:

• Ростопира Наталья

Теперь на Мальдивах гости курортного отеля Soneva Jani могут закупиться вещами тех брендов, которые разделяют принципы борьбы за экологию. Бутик при гостинице предоставляет модную одежду и аксессуары, которые подходят для отдыха и путешествий. 

Стоит отметить, что "So Soneva" находится в самом сердце курорта Soneva Jani, в трехэтажном комплексе "The Gathering". Кроме того, там расположены спа, магазины, винный погреб, библиотека и рестораны.

Известно, что Soneva является мировым лидером в сфере туризма, который  призывает поддерживать экологичные инициативы. Таким образом, отель помогает решать острые вопросы защиты окружающей среды, которые остро стоят перед человечеством. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Шотландии одна из кофейных компаний открыла весьма заманчивую вакансию. Кандидат сможет употреблять кофе в любых количествах. Кроме того, дегустатор будет жить в шотландском замке Carlowrie Castle, бесплатно питаться, посещать спа-процедуры и мастер-классы.


Источник: https://www.instagram.com/p/B6GjNMfDwIQ/
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