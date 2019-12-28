Saint Laurent перевыпустили знаменитое платье спустя 50 лет

Несмотря на то, что мода меняется очень быстро, некоторые вещи прочно вошли в историю и имеют особенную ценность. К ним можно отнести костюмы Chanel, тренчи Burberry, а также фирменные платья в стиле сафари Saint Laurent, которые мы вскоре сможем увидеть на звездах стритстайла.

Французский дом моды объявил о перевыпуске легендарного платья из коллекции 1968 года. Его дизайн Сен Лоран разработал после возвращения с войны в Алжире. Платье изготовлено из хлопкового габардина и рассчитано на жаркую погоду, а его дизайн напоминает одежду колонистов в Африке.

О нем в те годы мечтали все модницы, благодаря музе и подруге Ив Сен Лорана Бетти Катру, которая пришла в нем на открытие первого лондонского магазина марки. Также в этом наряде снималась для французского Vogue супермодель Верушка. Известно, что купить новую версию платья можно на сайте Matchesfashion.com по цене 1192 доллара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Prada выпускает уникальную праздничную рубашку.



