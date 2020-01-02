Названа самая популярная модель купальника в 2020 году

Тем, кто планирует зимовать в жарких странах, стоит прислушаться к советам фэшн-экспертов. Проанализировав выбор знаменитостей, редакторы New York Post назвали стильную модель купальника, которая будет самой актуальной в этом году.

Пора сменить крошечные бикини, едва скрывающие тело, на более интересный вариант. В последние месяцы многие звезды, среди которых Белла Хадид, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер, красовались в слитных купальниках. Но речь не о скромных фасонах, а о креативных монокини с вырезами на животе, спине и по бокам.

Дизайнеры утверждают, что этот фасон универсален и подходит как стройным девушкам, так и обладательницам более пышных форм. Также стилисты рекомендуют выбирать яркие геометрические и тропические расцветки, а также носить такой купальник в качестве боди, сочетая с джинсами.

"Этот вариант уникален тем, что закрывает тело как слитный купальник, и в то же время он сексуален как бикини", — отметила лос-анджелесский дизайнер купальных костюмов Мелисса Симона Гарднер.

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