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НОВОСТИ Все новости

Раф Симонс запускает линию кроссовок

Презентация новой линейки пройдет в Париже

сегодня, 19:02
Автор:

• Ростопира Наталья

51-летний бельгийский модельер Раф Симонс от своего имени выпускает линейку спортивной обуви. Так, креативный директор французского дома моды Christian Dior поделился на своей странице в Instagram новостью о запуске собственной коллекции кроссовок Runner. 

Дизайнер также поделился, что первая коллекция стильных кроссовок для бега официально будет представлена на показе в рамках Недели моды в столице Франции. Известно, что парижская дизайнерская презентация стартует в феврале этого года. 

Со слов Рафа Симнса, в линейку вошли восемь моделей обуви, выполненных из кожи и замши. Купить коллекцию можно будет с 18 по 23 января в шоуруме бренда, отметил модельер в соцсети.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что итальянский бренд Versace презентовал стильные спортивные приспособления. Так, в официальных магазинах бренда можно приобрести лимитированную линейку регбийных, футбольных и баскетбольных мячей. Спортивный инвентарь, украшенный яркими узорами, представлен в мини-формате. Мячи уже поступили в продажу в официальном магазине Versace. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/B7BfPA_JWJC/?utm_source=ig_embed
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