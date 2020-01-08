Раф Симонс запускает линию кроссовок

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
51-летний бельгийский модельер Раф Симонс от своего имени выпускает линейку спортивной обуви. Так, креативный директор французского дома моды Christian Dior поделился на своей странице в Instagram новостью о запуске собственной коллекции кроссовок Runner.
Дизайнер также поделился, что первая коллекция стильных кроссовок для бега официально будет представлена на показе в рамках Недели моды в столице Франции. Известно, что парижская дизайнерская презентация стартует в феврале этого года.
Со слов Рафа Симнса, в линейку вошли восемь моделей обуви, выполненных из кожи и замши. Купить коллекцию можно будет с 18 по 23 января в шоуруме бренда, отметил модельер в соцсети.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что итальянский бренд Versace презентовал стильные спортивные приспособления. Так, в официальных магазинах бренда можно приобрести лимитированную линейку регбийных, футбольных и баскетбольных мячей. Спортивный инвентарь, украшенный яркими узорами, представлен в мини-формате. Мячи уже поступили в продажу в официальном магазине Versace.
Новости партнеров
Новости