Билли Айлиш создала экологичную коллекцию одежды

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18-летняя певица Билли Айлиш уже не первый раз радует поклонников ярким мерчем. Ранее американская исполнительница сотрудничала с такими известными марками одежды как Bershka, Urban Outfitters, а также создавала коллекцию для детей. И вот, на днях стало известно о коллаборации с другим популярным брендом.
В начале года Билли сделала поклонникам еще один сюрприз — эко-коллекцию, созданную совместно со шведским брендом H&M. В нее вошли вещи, полностью отражающие стиль самой певицы, а самое главное то, что все они изготовлены из переработанных материалов.
В частности, здесь представлены футболки оверсайз, объемные толстовки, стильные худи, спортивные платья, штаны, панамы и поясные сумки. Коллекция выполнена в пастельных тонах и многие вещи в ней украшены надписью "Billie Eilish". Новинки уже сейчас можно найти в магазинах H&M.
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