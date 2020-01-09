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Главная / Украина / Билли Айлиш создала экологичную коллекцию одежды
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Билли Айлиш создала экологичную коллекцию одежды

Артистка создала коллаборацию со шведским брендом H&M

сегодня, 14:30
Автор:

• Ростопира Наталья

18-летняя певица Билли Айлиш уже не первый раз радует поклонников ярким мерчем. Ранее американская исполнительница сотрудничала с  такими известными марками одежды как Bershka, Urban Outfitters, а также создавала коллекцию для детей. И вот, на днях стало известно о коллаборации с другим популярным брендом.

В начале года Билли сделала поклонникам еще один сюрприз — эко-коллекцию, созданную совместно со шведским брендом H&M. В нее вошли вещи, полностью отражающие стиль самой певицы, а самое главное то, что все они изготовлены из переработанных материалов.

В частности, здесь представлены футболки оверсайз, объемные толстовки, стильные худи, спортивные платья, штаны, панамы и поясные сумки. Коллекция выполнена в пастельных тонах и многие вещи в ней украшены надписью "Billie Eilish". Новинки уже сейчас можно найти в магазинах H&M.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Mattel впервые выпустили куклу с нарушением слуха. Известно, что новая игрушка  "Барби" увлекается серфингом.
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Источник: https://store.billieeilish.com
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