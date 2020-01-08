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НОВОСТИ Все новости

Mattel впервые выпустили куклу с нарушением слуха

Новая игрушка увлекается серфингом

сегодня, 14:52
Автор:

• Ростопира Наталья

Производитель знаменитых кукол "Барби" уже давно занимается выпуском игрушек, приближенных к реальной жизни. В их коллекциях появились куклы с разными оттенками кожи, телосложением, а также "Барби" в инвалидных колясках и копии известных женщин.

Ну, а недавно Mattel решили преобразовать и линию кукол "American Girl", впервые включив в нее куклу с нарушением функции слуха. Новую игрушку зовут Джосс Кендрик, она спортсменка и любит серфинг. Правда, с рождения у нее нет слуха, поэтому под копной каштановых волос у нее скрывается слуховой аппарат.

Новинку выпустили в рамках сотрудничества Mattel с Ассоциацией людей с нарушениями слуха США. Таким образом компания поможет не только повысить осведомленность людей о проблеме, но и поможет финансово. Mattel пожертвует 25 тысяч долларов организации, а также будет собирать благотворительные взносы в своих магазинах в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Натали Портман снялась в рекламе нового аромата Dior.


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Источник: https://www.instagram.com/p/B7CAm4YJLoV/
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