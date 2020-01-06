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Натали Портман снялась в рекламе нового аромата Dior

Актриса блеснула в новой кампании Miss Dior Rose n'Roses

сегодня, 00:10
Автор:

• Ростопира Наталья

Всемирноизвестный французский дом моды представил новый аромат Miss Dior Rose n'Roses. Так, в новой рекламной капмании снялась американская актриса театра и кино израильского происхождения Натали Портман. 38-летняя звезда примерила платье из воздушного тюля цвета пыльной розы, которое украшено сотнями цветов. Их делали вручную из шелка и окрашивали каждый лепесток вручную. Автором образа стала Мария Грация Кьюри от Haute Couture.

Известно, что новый парфюм является самой прозрачной и сверкающей вариацией Miss Dior из всех существующих. К слову, аромат переливающихся нот майской розы-сентифолии и дамасской розы уже появился в продаже. Флакон аромата украшен знаменитой клеткой пье-де-пуль, а на горлышке красуется бант, символ Дома. Со слов экспертов модного дома, сочный мандарин и бергамот, трепещущие на высоких нотах и базовое сплошное облако белого мускуса придется по вкусу настоящим ценителям роскоши. 


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Источник: https://youtu.be/gh6Xyw0NzQo
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