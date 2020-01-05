Певица Адель напугала поклонников экстремальной худобой

31-летняя обладательница пятнадцати премий Грэмми, певица Адель проводит каникулы на Карибских островах. Об этом свидетельствуют фотографии, которые сделали поклонники звезды. Стоит отметить, что на снимках британская исполнительница поп-джаза веселилась на пляже в окружении известного 41-летнего телеведущего Джеймса Кордена и солиста музыкальной группы One Direction, Гарри Стайлса. Так, Адель плескалась в воде, пила коктейли и делала селфи.

Кроме того, певица блеснула постройневшей фигурой, что послужило бурному обсуждению среди пользователей сети. Поклонники музыкантши напуганы таким преображением артистки: "Она чем-то болеет?", "Я тебя не сразу узнал, Адель", "Ее срочно нужно покормить", "Так изменилась, но стала через-чур тощей".

Известно, что Адель стала вести здоровый образ жизни в прошлом году, после развода с Саймоном Конецким. Со слов близкого окружения певицы, ей нравится заниматься фитнесом и придерживаться строгого режима дня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный певец напал на охранника на детском празднике.

