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НОВОСТИ Все новости

Известный певец напал на охранника на детском празднике

Рода Стюарта и его сына арестовали за драку

сегодня, 19:30
Автор:

• Ростопира Наталья

Один из самых известных представителей британского рока 1970-х годов Род Стюарт оказался в центре очередного скандала. Как передает таблоид Mirror, 74-летний певец устроил драку на детском празднике во Флориде.

Отмечается, что в канун Нового года Стюарт отправился на отдых в Палм-Бич вместе со своими сыновьями. В сообщении говорится, что британский вокалист пытался провести своего несовершеннолетнего ребенка на закрытую дискотеку. Однако охранники, которые стояли на входе в клуб их не пропустили. После чего, Стюарт вместе со своим 39-летним наследником Шоном устроили разборки.

"Шон загородил проход, и тогда охранник Джесси Диксон попросил его отойти, приложив свою руку к его груди. Мистеру Роду Стюарту это не понравилось, и он ударил Диксона в область грудной клетки", – говорится в полицейском протоколе.

Согласно сообщению, сотрудники полиции опросили очевидцев, а также проверили камеры видеонаблюдения, после чего составили административный протокол на Рода и Шона Стюартов. Известно, что уже 5 февраля нарушители должны предстать перед судом.

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Источник: https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/rod-stewart-74-son-arrested-21210479
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