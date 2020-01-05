Известный певец напал на охранника на детском празднике

Один из самых известных представителей британского рока 1970-х годов Род Стюарт оказался в центре очередного скандала. Как передает таблоид Mirror, 74-летний певец устроил драку на детском празднике во Флориде.

Отмечается, что в канун Нового года Стюарт отправился на отдых в Палм-Бич вместе со своими сыновьями. В сообщении говорится, что британский вокалист пытался провести своего несовершеннолетнего ребенка на закрытую дискотеку. Однако охранники, которые стояли на входе в клуб их не пропустили. После чего, Стюарт вместе со своим 39-летним наследником Шоном устроили разборки.

"Шон загородил проход, и тогда охранник Джесси Диксон попросил его отойти, приложив свою руку к его груди. Мистеру Роду Стюарту это не понравилось, и он ударил Диксона в область грудной клетки", – говорится в полицейском протоколе.

Согласно сообщению, сотрудники полиции опросили очевидцев, а также проверили камеры видеонаблюдения, после чего составили административный протокол на Рода и Шона Стюартов. Известно, что уже 5 февраля нарушители должны предстать перед судом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктория Бекхэм объяснила, почему не считает себя красивой.



