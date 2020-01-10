Balenciaga выпустили одежду с коалами для сбора денег

Масштабные пожары в Австралии, которые продолжаются уже не один месяц, не удается потушить без финансовой помощи, и сейчас поддержку континенту оказывают многие знаменитости и крупные компании. Недавно к ним присоединился и люксовый конгломерат Kering, которому принадлежат бренды Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta и другие.

Компания выделила на тушение пожаров 1 миллион австралийских долларов, но на этом действия не закончились. Частью корпорации является и модный бренд Balenciaga, который решил привлечь внимание к катаклизму капсульной коллекцией одежды. В нее вошли худи и футболки с изображениями коал, которые сильно пострадали от природного бедствия.

Приобрести новинки можно будет с 13 января на сайте бренда. Все вырученные средства будут направлены в австралийские фонды, которые занимаются ликвидацией пожаров.

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