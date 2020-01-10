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Balenciaga выпустили одежду с коалами для сбора денег

Бренд решил привлечь внимание к катаклизму

сегодня, 19:17
Автор:

• Ростопира Наталья

Масштабные пожары в Австралии, которые продолжаются уже не один месяц, не удается потушить без финансовой помощи, и сейчас поддержку континенту оказывают многие знаменитости и крупные компании. Недавно к ним присоединился и люксовый конгломерат Kering, которому принадлежат бренды Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta и другие.

Компания выделила на тушение пожаров 1 миллион австралийских долларов, но на этом действия не закончились. Частью корпорации является и модный бренд Balenciaga, который решил привлечь внимание к катаклизму капсульной коллекцией одежды. В нее вошли худи и футболки с изображениями коал, которые сильно пострадали от природного бедствия.

Приобрести новинки можно будет с 13 января на сайте бренда. Все вырученные средства будут направлены в австралийские фонды, которые занимаются ликвидацией пожаров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Tiffany Co вышли первые парные ароматы.


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Источник: https://www.balenciaga.com/se?gclid=CjwKCAiA3uDwBRBFEiwA1VsajELkMMmGUF3kS3DSLx_F7d6qfs1PgmXndPEvERxw9ScnQYh1yuIWyRoCSLcQAvD_BwE&tp=62532
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