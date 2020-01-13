Украинский модельер назвал главные антитренды 2020 года

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие вещи в 2020 году нужно выбросить из своего гардероба. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Модельер советует спрятать подальше в этом сезоне мини-юбку, так как длина мини сейчас не популярна. Нужно отдать предпочтение миди и макси юбкам, они отличаются разнообразием не только принтов, но и фасонов.

Также стоит "отправить в топку" облегающую кожаную куртку. В этом году модными будут кожаные крутки свободного фасона с удлиненными рукавами. Помимо этого, подальше в тумбочку нужно спрятать рванные джинсы, а также джинсы с крупными узорами и бусинками, которые пользовались популярностью в 80-90-х годах. В новом сезоне будут популярны джинсы свободного кроя, расширение и слегка свисающие, а вот скини отойдут на второй план.





Напомним, что украинский модельер Андре Тан рассказал, как выглядеть стильно и дорого, не тратя при этом внушительные суммы в модных бутиках.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какой дизайн ногтей стоит выбирать в 2020 году.

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