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Актер Джона Хилл создаст коллекцию для Adidas

Детали пока не уточняются

сегодня, 22:10
Автор:

• Ростопира Наталья

Еще в октябре 2018 года 36-летний актер и сценарист Джона Хилл рассказал о сотрудничестве с всемирноизвестным немецким брендом Adidas, и теперь актер официально объявил о партнёрстве со спортивным брендом. 

"Это официально: я сотрудничаю с Adidas. Спасибо вам, Adidas, за то, что доверяете мне, верите и заставляете меня становиться лучше. Я мечтаю начать свой путь с творческой командой, которую я люблю и уважаю", – так подписал Джона Хилл новость.

Пока неизвестно, над чем конкретно работал актёр для бренда, но, по предположениям, дебютная коллекция будет состоять из кроссовок двух моделей: Samba и легендарных Superstar.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Instagram появилась маска с сумками Jacquemus. Стоит отметить, что забавные маски в Instagram — одно из самых интересных и популярных нововведений недавнего времени. Их создают многие знаменитости и бренды, а недавно тематическое развлечение появилось и для поклонников марки Jacquemus. Сейчас в социальной сети особенно популярны маски, которые наугад определяют, какой вы сказочный герой или какое имя вам больше подходит.


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Источник: https://www.instagram.com/p/B7Tyz7QFku5/?utm_source=ig_embed
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