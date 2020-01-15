Актер Джона Хилл создаст коллекцию для Adidas

Еще в октябре 2018 года 36-летний актер и сценарист Джона Хилл рассказал о сотрудничестве с всемирноизвестным немецким брендом Adidas, и теперь актер официально объявил о партнёрстве со спортивным брендом.

"Это официально: я сотрудничаю с Adidas. Спасибо вам, Adidas, за то, что доверяете мне, верите и заставляете меня становиться лучше. Я мечтаю начать свой путь с творческой командой, которую я люблю и уважаю", – так подписал Джона Хилл новость.

Пока неизвестно, над чем конкретно работал актёр для бренда, но, по предположениям, дебютная коллекция будет состоять из кроссовок двух моделей: Samba и легендарных Superstar.

Сейчас в социальной сети особенно популярны маски, которые наугад определяют, какой вы сказочный герой или какое имя вам больше подходит.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Instagram появилась маска с сумками Jacquemus. Стоит отметить, что забавные маски в Instagram — одно из самых интересных и популярных нововведений недавнего времени. Их создают многие знаменитости и бренды, а недавно тематическое развлечение появилось и для поклонников марки Jacquemus.

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