Сильная сторона: 10 приёмов в мужском стиле, которые нужно попробовать в этом году

Первое, что обычно стоит в списке задач на новый год — смена гардероба. Вместе с новой одеждой всегда хочется открыть в себе некую новую личность. Поэтому на обновление стиля охотно идут как женщины, так и мужчины. Рассказываем, на что стоит обратить внимание парням, чтобы точно запомниться и на рабочих мероприятиях, и на вечеринках, и в путешествиях.

Сумка через плечо

Мужчины хоть и могут постоять за себя и своё имущество, но все же предпочитают держать свои вещи в сохранности — в сумке через плечо. Это может быть аксессуар в спортивном стиле или кожаный органайзер. Главное, чтобы сумка была в районе торса, поэтому слишком длинную ручку можно завязать на узел, что придаст ей более расслабленного настроения.

Расклешенные брюки

70-е вернулись не только в женский гардероб. Раскрашенный крой брюк стал отличным выходом дать новое дыхание мужскому луку. Тем более, что такая модель сочетается с гораздо большим количеством вещей, чем можно себе представить. Сдержанная водолазка, цветная рубашка с жакетом или без, худи или объемный свитер — клешный силуэт будет сочетаться со всем вышеперечисленным.

Принт пэчворк

Те, кто устал от однообразия в шкафу и в жизни, может присмотреться к рубашкам с принтом пэчворк. Не стоит бояться их сочетать как с джинсами или брюками ярких расцветок, так и с чёрными или белыми брюками классического стиля. Новый взгляд на ежедневную униформу!

Костюм в расслабленном стиле

Мужчины делятся на два типа: те, кто любят костюмы и предпочитают, чтобы они сидели как с иголочки, и те, кому костюмы создают дискомфорт, сковывая движения. Теперь есть компромисс — в тренде костюмы свободного кроя и расслабленного силуэта, которые можно стилизовать как угодно. Например, с рубашкой они будут выглядеть элегантно, но слегка небрежно, а с яркой футболкой или толстовкой — иронично и дерзко.

Розовый цвет

В 2020 году гендерные стереотипы должны окончательно остаться в прошлом. И ярко-розовый цвет обязан поселиться в мужском арсенале. Во-первых, он действительно делает нескучным любой выход. А во-вторых, идёт абсолютно всем, независимо от цвета кожи и волос. Тем более, что официальное разрешение на розовый дали такие бренды, как Boss и Kenzo.

Монохром

Но для тех, кто принципиально презирает яркие цвета, есть и другой выход, который выглядит не менее стильно — тотал-лук в монохромной гамме молочного, песочного или серого оттенков. Вдохновение ищите в подиумных выходах на шоу Louis Vuitton и Fendi.

Пуховик-оверсайз

Несмотря на то, что эта зима пока ещё не успела наскучить морозами, синоптики все же советуют не расслабляться и настроиться на суровый февраль. Тем более, что фэшн-эксперты дают рекомендации, как пережить его стильно. В качестве референса — стритвир-тренды и гиперобъемные длинные пуховики, в которые можно уютно укутаться как в одеяло или спальный мешок.

Очень длинный шарф

Мужчины часто пренебрегают таким аксессуаром, как шарф. И очень зря. В этом сезоне драматически длинный шарф насыщенного оттенка — мастхев в образах стритстайл-звёзд и голливудских модников.

Парка поверх костюма

Новое десятилетие — раскол старых правил. Теперь спортивная парка больше не дополнение исключительно к кежуал-одежде. Сегодня ее можно смело надевать поверх строгого костюма, не боясь выглядеть бедным студентом, которому для крутой вечеринки денег хватило лишь на смокинг. А вместо элегантного пальто пришлось надеть то, что есть в шкафу. Сейчас парка поверх костюма — лучший мэтч, одолженный у нью-йоркских улиц.

Леопард

С леопардом советуют быть острожными даже девушкам. Но в этом сезоне бренды Celine, Marni, Versace дали добро на китчевые леопардовые пальто или вкрапления анималистичного принта в верхней одежде в повседневном, офисном или вечернем луке. Тем, кто уже собрался упрекнуть дизайнеров в нивелировании маскулинности, у них есть ответ — леопард отсылает к дикой природе и хищникам. А значит — к смелым чертам характера.

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