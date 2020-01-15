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Balenciaga выпустили замену «уродливым» кроссовкам

Обувь напоминает футбольные бутсы

сегодня, 15:59
Автор:

• Ростопира Наталья

2020-й год у популярного бренда начался активно: сначала дизайнеры модного дома Balenciaga выпустили коллекцию в поддержку австралийских коал, а на днях представили замену кроссовок Triple S, которые уже изрядно всем надоели.

Новая модель спортивной обуви называется Zen и, судя по всему, она ознаменует окончание моды на грубые и тяжелые кроссовки. Не удивительно, что сайт Dazed & Confused назвал модель "провозглашением новой эры уродливых кроссовок", ведь внешне новинка — это полная противоположность "уродливым" сникерам. Это обувь намного легче и внешне напоминает нечто среднее между футбольными бутсами и обувью для занятий боевыми искусствами.

Кроме того, новинка подходит для защитников животных, так как изготовлена из полиуретана и резины. Стоит отметить, что кроссовки, стоимостью в 550 долларов, доступны в черной и белой версиях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская стилистика вошла в список трендов мирового дизайна.


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Источник: https://www.instagram.com/balenciaga/?hl=uk
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