Versace отказался от использования кожи кенгуру

Всемирно известный модный бренд Versace заявил, что больше не будет использовать кожу кенгуру для производства своей одежды и обуви. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Представители итальянской компании приняли такое решение еще в конце 2019 года, поэтому при создании осенней коллекции Versace, кожа кенгуру не использовалась. Модный бренд не стал объявлять об этом официально, но подчеркнул, что компания сделала правильное решение, особенно при плачевной ситуации, которая сейчас в Австралии.

Известно, что осенью 2019 года зоозащитники провели масштабную кампанию, которая призывала отказаться от использования кожи кенгуру для пошива одежды. Такое давление со стороны активистов повлияло на решение итальянского бренда. Помимо этого, лесные пожары, обрушившиеся на Австралию с сентября 2019 года, негативно повлияли на популяцию этих животных.

Представители Versace надеяться, что своим решением они помогут спасти кенгуру, которые являются символом страны и сейчас нуждаются в особой защите.

Напомним, что в 2018 году модный бренд отказался использовать в своих коллекциях одежду из натурального меха, его примеру последовали и другие известные компании-производители.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Дженнифер Лопес стала лицом необычной коллекции Versace.

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