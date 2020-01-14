Дженнифер Лопес стала лицом необычной коллекции Versace

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50-летняя красотка Джей Ло стала главной героиней рекламной кампании итальянского бренда Versace. Звезда на своей странице в Instagram опубликовала яркие фото, на которых позирует в одежде коллекции весна-лето 2020.
Известно, что это не первое сотрудничество актрисы с известным домом моды. Лопес подчеркнула, что была счастлива еще раз поработать с брендом, ведь ей нравиться создавать что-то новое и необычное.
Новая коллекция Versace призвана создать образ современной женщины, чьи границы между частной и публичной жизнью размылись во всемирной паутине. Рекламная кампания показывает историю девушки, мир которой заполонил интернет.
Джей Ло появилась в стильных и откровенных нарядах, демонстрирующих ее грудь и стройную фигуру. В коллекции также есть костюм с тропическим принтом, который в 2000-м году сделал актрису иконой моды. В откровенном платье такого же принта Лопес появилась на церемонии вручения Grammy, а спустя 20 лет повторила свой культовый образ на показе Versace.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что голливудская актриса Дженнифер Лопес посетила светское мероприятие в "цветочном" платье.
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