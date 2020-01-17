Бейонсе выпустила аксессуары для зубов совместно с Adidas

Уже несколько лет американская певица Бейонсе выпускает стильную одежду под собственным брендом Ivy Park и недавно артистка представила результат яркой коллаборации с Adidas. Несмотря на то, что стилистика спортивная, звезда дополнила коллекцию рядом довольно эпатажных изделий.

В новую коллекцию Ivy Park x adidas вошли спортивные костюмы, велосипедки, легинсы, комбинезоны и пуховики. Из обуви в ней будут представлены кроссовки Samba и Nite Jogger в новом дизайне, а также ботильоны-носки. Кроме того, Бейонсе разработала и пышное платье, которое, конечно же, стоит сочетать с кроссовками.

Особого внимания заслуживают украшения: помимо крупных цепей в коллекции представлены золотистые грилзы для зубов. Оригинальный аксессуар представлен в двух вариациях — в виде логотипа adidas и с надписью "Ivy Park". Над их созданием работал французский ювелирный дизайнер Долли Коэн.

Известно, что новинки поступят в продажу 18 января. Цены будут варьироваться от 25 до 250 долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что супруг Бейонсе подал в суд на тюрьму.

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