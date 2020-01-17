Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 17.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Досуг мода Бейонсе выпустила аксессуары для зубов совместно с Adidas
НОВОСТИ Все новости

Бейонсе выпустила аксессуары для зубов совместно с Adidas

Новинки поступят в продажу 18 января

сегодня, 14:45
Автор:

• Ростопира Наталья

Уже несколько лет американская певица Бейонсе выпускает стильную одежду под собственным брендом Ivy Park и недавно артистка представила результат яркой коллаборации с Adidas. Несмотря на то, что стилистика спортивная, звезда дополнила коллекцию рядом довольно эпатажных изделий. 

В новую коллекцию Ivy Park x adidas вошли спортивные костюмы, велосипедки, легинсы, комбинезоны и пуховики. Из обуви в ней будут представлены кроссовки Samba и Nite Jogger в новом дизайне, а также ботильоны-носки. Кроме того, Бейонсе разработала и пышное платье, которое, конечно же, стоит сочетать с кроссовками.

Особого внимания заслуживают украшения: помимо крупных цепей в коллекции представлены золотистые грилзы для зубов. Оригинальный аксессуар представлен в двух вариациях — в виде логотипа adidas и с надписью "Ivy Park". Над их созданием работал французский ювелирный дизайнер Долли Коэн.

Известно, что новинки поступят в продажу 18 января. Цены будут варьироваться от 25 до 250 долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что супруг Бейонсе подал в суд на тюрьму.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/B7Sh0kpICmf/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...