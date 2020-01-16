Супруг Бейонсе подал в суд на тюрьму

На днях, один из самых высокооплачиваемых и титулованных американских рэперов, Jay-Z сделал громкое публичное заявление. Так, 50-летний исполнитель подал в суд на тюрьму штата Миссисипи.

Как передает американский новостной телевизионный канал NBC News, супруг 38-летней R&B-исполнительницы Бейонсе подал иск на руководителя исправительных учреждений. В сообщении отмечается, что жалобу на имя начальника колоний рэпер написал от имени 29 заключенных. Известно, что главной причиной тому стало бездействие чиновников, которые ничего не предприняли, чтобы остановить насилие. По информации телеканала, за последние 14 дней погибли пять заключенных.

"Эти смерти являются прямым результатом полного пренебрежения к людям. Это нарушение их конституционных прав", – заявил Джей-Зи.

Также отмечается, что департамент исправительных учреждений Миссисипи уже ответил на запрос журналистов, заявив, что они не обсуждают иск и ожидают судебные разбирательства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Бритни Спирс откроет выставку своих картин во Франции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!