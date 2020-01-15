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Бритни Спирс откроет выставку своих картин во Франции

Экспозиция будет представлена в одной из галерей Франции

сегодня, 16:31
Автор:

• Ростопира Наталья

Певица, которая была невероятно популярна в 2000-х годах, неожиданно открывает в себе новые таланты. На днях в сети появилась информация о том, что Бритни Спирс организовала выставку собственных произведений искусства, которая пройдет во французском городе Фижак.

Экспозиция будет представлена в галерее Sympa, представители которой и анонсировали событие в Instagram. Называется выставка "Sometimes you just gotta play!!!", а открытие намечено на 18 января. А вот другой информации касательно мероприятия нет и даже на сайте галереи не указано, сколько работ будет выставлено и до какого числа.

Известно лишь, что главным экспонатом станет работа 2017-го года, которую мы видим на анонсе выставки. На картине изображены лиловые цветы и Бритни даже удалось ее продать. Арт-объект ушел с молотка на благотворительном аукционе в Лас-Вегасе за 10 тысяч долларов, а вырученные средства были переданы жертвам стрельбы на музыкальном фестивале Root 91 Harvest.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появился второй трейлер кинокомикса "Хищные птицы".


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Источник: https://www.instagram.com/britneyspears/?utm_source=ig_embed
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