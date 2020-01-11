Появился второй трейлер кинокомикса "Хищные птицы"

Одна из крупнейших американских компаний по производству фильмов и телесериалов Warner Bros. Entertainment, Inc. представила второй трейлер предстоящего кинокомикса "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".

Так, видеоролик опубликовали 9 января на официальном YouTube-канале корпорации "Уорнер Бразерс". Известно, что в качестве режиссера кинокартины выступила китайско-американский сценарист и продюсер Кэти Янь. Главная роль в супергеройском фильме досталась 29-летней австралийской актрисе Марго Робби. По сюжету звезда "Отряда самоубийц" будет переживать из-за расставания с Джокером, нападать на полицейские участки, объединяться с другими персонажами комикс-вселенной DC и противостоять преступникам, которыми руководит Чёрная Маска. Известно, что в мировой кинопрокат комикс "Хищные птицы" выйдет 6 февраля этого года.





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