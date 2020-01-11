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Появился второй трейлер кинокомикса "Хищные птицы"

Картина выйдет на мировые экраны 6 февраля 2020 года

сегодня, 05:40
Автор:

• Ростопира Наталья

Одна из крупнейших американских компаний по производству фильмов и телесериалов Warner Bros. Entertainment, Inc. представила второй трейлер предстоящего кинокомикса "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".

Так, видеоролик опубликовали 9 января на официальном YouTube-канале корпорации "Уорнер Бразерс". Известно, что в качестве режиссера кинокартины выступила китайско-американский сценарист и продюсер Кэти Янь. Главная роль в супергеройском фильме досталась 29-летней австралийской актрисе Марго Робби. По сюжету звезда "Отряда самоубийц" будет переживать из-за расставания с Джокером, нападать на полицейские участки, объединяться с другими персонажами комикс-вселенной DC и противостоять преступникам, которыми руководит Чёрная Маска. Известно, что в мировой кинопрокат комикс "Хищные птицы" выйдет 6 февраля этого года.


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 24-летняя звезда научно-фантастической киноработы "Интерстеллар" Тимоти Шаламе сыграет легенду поп-музыки. Так, молодому американскому актеру досталась роль Боба Дилана в новой киноленте 56-летнего американского сценариста Джеймса Мэнголда. 


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Источник: https://www.youtube.com/channel/UCuNBmYELgppqc9l94wseEeA
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