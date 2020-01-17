Все для бокса: Saint Laurent презентовали коллаборацию с Everlast

Французский дом высокой моды Saint Laurent и американская компания, которая выпускает спортивные товары и спортивное оборудование Everlast выпустили совместную коллекцию товаров для занятия боксом. Стоит отметить, что в линейку вошла не только одежда, но и снаряжение для тренировок.

При создании кампейна, креативный директор бренда Энтони Ваккарелло вдохновлялся черно-белыми портретами Энди Уорхола и Жана-Мишеля Баския, снятых Майклом Холсбандом в 1985 году.

Известно, что новая коллекция состоит из шорт, созданных из атласной ткани, с эластичным поясом, а также логотипом бренда Everlast. Кроме того, среди новинок находятся наручник, головные уборы, боксерские перчатки и боксёрские груши, выполненные из кожи. Приобрести новинки The Everlast x Saint Laurent можно в эксклюзивном бутике Saint Laurent's Rive Droite в Париже.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Бейонсе выпустила аксессуары для зубов совместно с Adidas. Несмотря на то, что стилистика спортивная, звезда дополнила коллекцию рядом довольно эпатажных изделий.

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