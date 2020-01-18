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Hugo выпустили коллекцию, посвященную Дэвиду Боуи

Музыкант был одним из самых стильных и самобытных людей в истории

сегодня, 10:50
Автор:

• Ростопира Наталья

Стоит отметить, что британский музыкант Дэвид Боуи, по праву, для многих является легендой рока. Однако он прославился не только своим талантом. но и чувством стиля, самобытностью. Именно за его самовыражение немецкий дом моды Hugo Boss в рамках линии Hugo посвятили ему новую капсульную коллекцию – Hugo Loves Bowie.

"Дэвид Боуи жил только по свом правилам, был мятежником, и его устраивали свои условия. И мы с ним солидарны. С помощью этой линейки бренд отпразднует принципы и ценности, которые он превознес в мире", - поделился дизайнер мужской одежды Hugo Барт де Бейкер

Чтобы очертить ценности и влияние музыканта, марка использует знаменитые цитаты и знаковую графику. Тем не менее, лейбл делает акцент на конкретном моменте в карьере Боуи: его Берлинской трилогии 1977-1979 годов. Она представляет собой серию альбомов – Low, Heroes и Lodger, которая была вдохновлена немецкой столицей. Так, на одежде появляется обложка альбома Heroes и надпись "Tomorrow belongs to those who can hear it coming".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Hermès запускает первое бьюти-средство. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/B7Yd7aHIRef/
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