Hugo выпустили коллекцию, посвященную Дэвиду Боуи

Стоит отметить, что британский музыкант Дэвид Боуи, по праву, для многих является легендой рока. Однако он прославился не только своим талантом. но и чувством стиля, самобытностью. Именно за его самовыражение немецкий дом моды Hugo Boss в рамках линии Hugo посвятили ему новую капсульную коллекцию – Hugo Loves Bowie.

"Дэвид Боуи жил только по свом правилам, был мятежником, и его устраивали свои условия. И мы с ним солидарны. С помощью этой линейки бренд отпразднует принципы и ценности, которые он превознес в мире", - поделился дизайнер мужской одежды Hugo Барт де Бейкер.

Чтобы очертить ценности и влияние музыканта, марка использует знаменитые цитаты и знаковую графику. Тем не менее, лейбл делает акцент на конкретном моменте в карьере Боуи: его Берлинской трилогии 1977-1979 годов. Она представляет собой серию альбомов – Low, Heroes и Lodger, которая была вдохновлена немецкой столицей. Так, на одежде появляется обложка альбома Heroes и надпись "Tomorrow belongs to those who can hear it coming".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Hermès запускает первое бьюти-средство.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!