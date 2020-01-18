Стивен Мейзел снял рекламную кампанию Marc Jacobs весна-лето 2020

Американский модный лейбл Marc Jacobs представил новую рекламную кампанию весна-лето 2020. Так, все фотографии выполнены в черно-белом стиле. На снимках запечатлены такие модели как Алексис Руби, Воган Олье, Исса Лиш, Джессика Фенникс и Саша Кныш. На фотоснимках девушки предстали в одежде из новой коллекции следующего сезона весна-лето 2020.

Стоит отметить, что стильные новинки уже демонстрировали на одном из показов Недели моды в Нью-Йорке еще в сентябре прошлого года. Марк Джейкобс, модельер и создатель бренда Marc Jacobs посвятил шоу дизайнерам Иву Сен-Лорану и Карлу Лагерфельду, актрисам Шелли Дюваль и Аните Палленберг и танцовщице Энн Рейнкинг.

Известно, что в роли автора кампейна выступил 65-летний популярный фэшн-фотограф Стивен Мейзел. За стилизацию отвечала Кэти Легранд, над прическами работал Гвидо Палау, а макияж выполнила звездный визажист Пэт Макграт.





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