Стивен Мейзел снял рекламную кампанию Marc Jacobs весна-лето 2020

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 932.30
ETH/USD
171.60
LTC/USD
61.89
USD/UAH
24.05
EUR/UAH
26.00
RUB/UAH
0.351
Американский модный лейбл Marc Jacobs представил новую рекламную кампанию весна-лето 2020. Так, все фотографии выполнены в черно-белом стиле. На снимках запечатлены такие модели как Алексис Руби, Воган Олье, Исса Лиш, Джессика Фенникс и Саша Кныш. На фотоснимках девушки предстали в одежде из новой коллекции следующего сезона весна-лето 2020.
Стоит отметить, что стильные новинки уже демонстрировали на одном из показов Недели моды в Нью-Йорке еще в сентябре прошлого года. Марк Джейкобс, модельер и создатель бренда Marc Jacobs посвятил шоу дизайнерам Иву Сен-Лорану и Карлу Лагерфельду, актрисам Шелли Дюваль и Аните Палленберг и танцовщице Энн Рейнкинг.
Известно, что в роли автора кампейна выступил 65-летний популярный фэшн-фотограф Стивен Мейзел. За стилизацию отвечала Кэти Легранд, над прическами работал Гвидо Палау, а макияж выполнила звездный визажист Пэт Макграт.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости